Жители Находки обеспокоены санитарным состоянием некоторых улиц города

Жители Находки обеспокоены санитарным состоянием улиц родного города. Как пишут читатели паблика инстаграм nhk_off, люди считают, что попали в «черный список» — их улицы буквально завалены мусором, который, судя по количеству, не вывозят несколько дней с придомовых территорий.

В комментариях делают предположение, что жители домов, рядом с которыми разрастаются мусорные кучи, попросту не платят за вывоз отходов. Но на эти реплики сразу же получают ответ: нет, все платят по квитанциям вовремя. Кто-то из комментирующих отмечает, что напротив городской больницы и наркологии творится такой же «мусорный беспредел».

Жители устроили перекличку:

yulia_li28.82: У нас на кпд один в один

oksanamitrikova: На Верхне-Морской такая же беда, уже дня 4 не убирают.

Natalianikanorova_: Арсеньева 4, 12, 14 вчера такую же гору наблюдала

saifutdinova.elvira: Дальняя Пограничная тоже самое. И дворник нет к тому же.

helga_dj_potaki: Рыбный порт. Картина та же

irishka1589moskow2020: Нахимовская та же картина

За вывоз мусора во дворах, которые представлены на фото, как пишут посетители паблика, отвечает компания «Чистый город». Дозвониться до диспетчера экологической компании редакции «Вести: Приморье» не удалось.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]