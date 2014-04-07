В Арсеньеве разыскивают водителя, сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП
ДТП с участием 14-летней девочки произошло в Арсеньеве в зоне действия регулируемого пешеходного перехода, расположенного по улице Ломоносова. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Автоавария произошла 23 ноября в 18.05. На пешеходном переходе на улице Ломоносова, 31 водитель сбил 14-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Пострадавшая получила ушибы и ссадины, ей назначено амбулаторное лечение.
По факту ДТП полиция проводит проверку, устанавливаются очевидцы, личность водителя и информация о транспортном средстве.
Всем, кто располагает какой-либо информацией о ДТП, просьба сообщить в дежурную часть краевой специализированной роты дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции по телефонам: (423) 231-09-08, (423) 249-09-21.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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