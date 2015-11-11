На трассе перед Пограничным произошло лобовое столкновение двух автомобилей
Лобовое столкновение двух авто произошло на трассе перед Пограничным, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_control.
На трассе столкнулся микроавтобус и легковое авто. Как сообщает очевидец, один человек погиб. Подробности ДТП уточняются.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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