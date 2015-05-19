В Приморье найдена фугасная авиабомба
В Приморье рядом с поселком Лучки найдена фугасная авиабомба (ФАБ-100) весом в 100 кг. Туда уже выдвинулись саперы, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Амурский спасательный центр МЧС РФ и «Интерфакс».
Бомба была найдена в трех километрах от поселка во время вспахивания поля. Сотрудники полиции огородили место опасной находки, выставили охрану и вызвали специалистов. Уничтожение бомбы будет проводиться с помощью накладного тротилового заряда, который вызовет детонацию боеприпаса.
Отмечается, что работы будут проводить опытные взрывотехники, которые в октябре этого года обезвредили осколочно-фугасную бомбу в Уссурийском районе Приморья, а в мае ликвидировали 11 авиабомб на территории Амурской области.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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