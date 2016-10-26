Добычу краба увеличили рыбаки Приморья

Рыбодобывающие компании Приморья выловили более 19 тысяч тонн крабов.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов, приморские рыбаками увеличили добычу крабов по сравнению с прошлым годом.

«По состоянию на 15 ноября рыбодобывающие компании увеличили вылов крабов на две тысячи тонн – до 19 тысяч тонн», – сообщили в ведомстве.

Специалисты отмечают, что добыча крабов в подзоне Приморья в этом году началась в сентябре.

«На сегодняшний день добыто более 470 тонн крабов», – прокомментировали они.

Напомним, вылов предприятий Приморья в 2016 году достиг исторического максимума за последние 15 лет и составил более 830 тысяч тонн водных биоресурсов. Это позволило внести существенный вклад в краевую экономику. Увеличение вылова водных биоресурсов произошло в связи с увеличением квот добычи, а также хорошей организацией промысла.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]