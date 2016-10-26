Добычу краба увеличили рыбаки Приморья
Рыбодобывающие компании Приморья выловили более 19 тысяч тонн крабов.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов, приморские рыбаками увеличили добычу крабов по сравнению с прошлым годом.
«По состоянию на 15 ноября рыбодобывающие компании увеличили вылов крабов на две тысячи тонн – до 19 тысяч тонн», – сообщили в ведомстве.
Специалисты отмечают, что добыча крабов в подзоне Приморья в этом году началась в сентябре.
«На сегодняшний день добыто более 470 тонн крабов», – прокомментировали они.
Напомним, вылов предприятий Приморья в 2016 году достиг исторического максимума за последние 15 лет и составил более 830 тысяч тонн водных биоресурсов. Это позволило внести существенный вклад в краевую экономику. Увеличение вылова водных биоресурсов произошло в связи с увеличением квот добычи, а также хорошей организацией промысла.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
21.11.2017 Рыбаки Приморья увеличили вылов трески и иваси
-
21.09.2017 Приморские рыбаки добыли более полумиллиона тонн водных биоресурсов
-
14.06.2017 Более 4 тысяч тонн краба распределят между предприятиями Приморья
-
13.06.2017 Рыбаки Приморья увеличили вылов камбалы, сельди и минтая
-
27.03.2017 Приморские рыбаки увеличили вылов сельди, минтая и трески
-
26.10.2016 Более 95 тысяч тонн сельди выловили рыбаки Приморья
Добавить комментарий