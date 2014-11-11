Прокуратура проверила качество топления в домах поселка Сибирцево

Прокуратура Черниговского района организовала проверку в связи с сообщениями жителей пос. Сибирцево о нарушении их жилищных прав, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

В прокуратуру Черниговского района, а также диспетчерские службы районных учреждений поступают жалобы от жителей пос. Сибирцево, которые заявляют о некачественном предоставлении им коммунальных услуг. По всем таким обращениям организованы соответствующие проверки.

Так, в рамках проверки доводов местной жительницы о несоответствии теплового режима в жилом помещении прокуратурой района организована выездная проверка, в ходе которой доводы заявительницы подтвердились.

В связи с этим в адрес ООО «Живая планета» внесено представление об устранении нарушений закона, решается вопрос о возбуждении административного производства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]