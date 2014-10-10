Молодой мужчина вышел на катере в море и пропал - ПримПоиск

Во Владивостоке озабочены судьбой без вести пропавшего 36-летнего Сергея Кулешова, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на @Примпоиск25.

Известно, что примерно 16 ноября Сергей на небольшом катере вышел в море и по настоящее время о нем ничего неизвестно.

Особые приметы : рост 180 см ,темно русый ,был одет чёрная куртка синие джинсы ,на левом плече татуировка в виде узора.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]