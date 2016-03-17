Рыбаки-любители создают проблемы жителям Русского острова

Жители Русского не могут добраться до своих домов. Проблемы островитянам создают рыбаки-любители и брошенные ими у обочин автомобили. В рыбные места то и дело вызывают наряды ДПС. В этом убедились журналисты съёмочной группы «Вести: Приморье», которые тоже попытались добраться до любимых мест рыбаков. Стоит ли улов таких жертв? Об этом расскажем в специальном репортаже «Вести: Приморье». Не пропустите итоговый выпуск программы в 21.45 на канале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]