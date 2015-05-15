В Уссурийске задержан таксист-мошенник

Уссуриец лишился пяти тысяч рублей, воспользовавшись услугами такси. Мужчина обратился в полицию с заявлением о том, что водитель такси обманом завладел его деньгами.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, ночью потерпевший вызвал такси одной из фирм города, чтобы съездить в отделение банка. Мужчина, был пьян, он поместил карту в терминал банкомата и попросил водителя помочь ему сделать перевод денег. Злоумышленник выполнил банковскую операцию, однако деньги на счет не поступили. Потерпевший обратился в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении мошенничества полицейские задержали 38-летнего местного жителя. В отделе полиции он дал признательные показания и пояснил, что перевел денежные средства потерпевшего на свой счет.

Следователем отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]