В Уссурийске задержан таксист-мошенник
Уссуриец лишился пяти тысяч рублей, воспользовавшись услугами такси. Мужчина обратился в полицию с заявлением о том, что водитель такси обманом завладел его деньгами.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, ночью потерпевший вызвал такси одной из фирм города, чтобы съездить в отделение банка. Мужчина, был пьян, он поместил карту в терминал банкомата и попросил водителя помочь ему сделать перевод денег. Злоумышленник выполнил банковскую операцию, однако деньги на счет не поступили. Потерпевший обратился в полицию.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении мошенничества полицейские задержали 38-летнего местного жителя. В отделе полиции он дал признательные показания и пояснил, что перевел денежные средства потерпевшего на свой счет.
Следователем отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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