Массовое ДТП произошло во Владивостоке, собирается пробка

Массовое ДТП произошло во Владивостоке на ул. Постышева. В результате столкновения четырех автомобилей образовалась серьезная пробка со стороны Зари в направлении Молодежной, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на vlcrime.ru.

В ДТП попали несколько легковых авто и грузовик, от столкновения у последнего был пробит бензобак, на место происшествия прибыли пожарные для смыва ГСМ с проезжей части. Составлением материалов по данному ДТП занимаются сотрудники ГИБДД.

Видео - dps_vl.

Публикация от Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl) Ноя 26 2017 в 5:56 PST

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]