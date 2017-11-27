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Массовое ДТП произошло во Владивостоке, собирается пробка

Массовое ДТП произошло во Владивостоке, собирается пробка

Массовое ДТП произошло во Владивостоке на ул. Постышева. В результате столкновения четырех автомобилей образовалась серьезная пробка со стороны Зари в направлении Молодежной, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на vlcrime.ru.

В ДТП попали несколько легковых авто и грузовик, от столкновения у последнего был пробит бензобак, на место происшествия прибыли пожарные для смыва ГСМ с проезжей части. Составлением материалов по данному ДТП занимаются сотрудники ГИБДД.

Видео - dps_vl.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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