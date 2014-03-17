Двое братьев получили условные сроки в Приморье за попытку контрабанды в Китай рогов белого носорога
Двое братьев из Еврейской АО осуждены в Приморье за попытку нелегально вывезти в Китай рога и части рогов белого носорога.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток", Пограничный районный суд признал подсудимых виновными по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда). Обоим братьям назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно.
Изъятые ранее рога белого носорога конфискованы и переданы на хранение в Приморское территориальное управление Росохранкультуры. Вес изъятых дериватов - 8,5 кг. Их рыночная стоимость составляет около 10 млн рублей.
Как ранее сообщала пресс-служба Уссурийской таможни, контрабандисты прятали рога и их части в рукавах куртки, а также на своем теле, примотав их скотчем.
Для справки:
Белый носорог обитает в ЮАР, Намибии, Зимбабве, Конго и Южном Судане. В 19-м веке любители сафари поставили этот вид животного на грань исчезновения. Охота на него была запрещена. Постепенно его численность выросла. Около 15 лет назад белый носорог снова был включен в список африканских животных, охота на которых разрешена. Он входит в большую пятерку почетных трофеев: слон, носорог, буйвол, лев и леопард. Стоимость лицензии на добычу белого носорога может доходить до $150 тыс.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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