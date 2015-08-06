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Повторная «пьяная езда» за рулем может стоить приморцу свободы

Повторная «пьяная езда» за рулем может стоить приморцу свободы

Дознавателем отдела МВД России по Ханкайскому району окончено расследование уголовного дела по обвинению 29-летнего местного жителя, управлявшего мопедом в состоянии опьянения повторно.

В октябре 2017 года в селе Комиссарово участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Ханкайскому району обратил внимание на мопед, водитель которого двигался с нарушениями Правил дорожного движения. Полицейский остановил мопедиста, чтобы проверить документов. От 29-летнего местного жителя исходил резкий запах алкоголя, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

На место происшествия были вызваны сотрудники ГАИ. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило состояние опьянения у водителя.

В ходе проверки личности водителя мопеда по базам данных ГИБДД установлено, что в 2015 году правонарушитель привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, за что ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок 1 год 6 месяцев.

Дознавателем было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фигуранту уголовного дела может быть назначено наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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