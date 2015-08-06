Повторная «пьяная езда» за рулем может стоить приморцу свободы
Дознавателем отдела МВД России по Ханкайскому району окончено расследование уголовного дела по обвинению 29-летнего местного жителя, управлявшего мопедом в состоянии опьянения повторно.
В октябре 2017 года в селе Комиссарово участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Ханкайскому району обратил внимание на мопед, водитель которого двигался с нарушениями Правил дорожного движения. Полицейский остановил мопедиста, чтобы проверить документов. От 29-летнего местного жителя исходил резкий запах алкоголя, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
На место происшествия были вызваны сотрудники ГАИ. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило состояние опьянения у водителя.
В ходе проверки личности водителя мопеда по базам данных ГИБДД установлено, что в 2015 году правонарушитель привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, за что ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок 1 год 6 месяцев.
Дознавателем было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).
Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фигуранту уголовного дела может быть назначено наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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