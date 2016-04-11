Рыбодобывающие компании Приморского края освоили квоты минтая на 80%. Как рассказали в департаменте рыбного хозяйства Приморья, с начала года выловлено почти 680 тысяч водных биоресурсов, основная добыча приходится на минтай и селедку. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«По состоянию на 15 ноября приморские рыбаки выловили более 450 тысяч тонн минтая, освоив квоты на 80%. Сельди добыто почти 112,5 тысячи тонн, квоты освоены на 63%», – сообщили в ведомстве.

Кроме того, рыбодобывающие компании края увеличили вылов трески и камбалы.

«По сравнению с 2016 годом на 1,6 тысяч тонн увеличилась добыча трески – до 9,3 тысяч тонн. Камбалы выловлено 6 тысяч тонн, что почти на 1,3 тысячи тонн больше уровня прошлого года», – добавили специалисты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]