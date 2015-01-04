Добровольных пожарных дружинников уссурийских сел наградили по итогам года. Людей, которые защищают от лесных палов отдаленные районы округа, поблагодарили профессиональные огнеборцы и глава уссурийской администрации. Также в этот день отметили тех, кто помогал сотрудникам МЧС ликвидировать последствия сильного паводка летом этого года.

Лучших пожарных дружинников Уссурийского округа чествовали в Алексей-Никольском — одном из отдаленных от города сел. Местные жители, как никто знают, что добровольные пожарные — это первый заслон на пути шального огня (до города больше 30 километров).

Евгений Шевченко, начальник 7 отряда Федеральной противопожарной службы по Приморскому краю: «У нас на территории Уссурийского ГО существуют населенные пункты, которые расположены очень далеко. В пределах 60 километров, вы сами понимаете: пока пожарная охрана будет ехать, пройдет какое-то время. Поэтому в каждом населенном пункте есть ДПД».

В этом году опыт взаимодействия уссурийских дружинников и профессиональных пожарных признан лучшим в Приморье. С начала 2017-го больше 40 раз добровольцы участвовали в тушении лесных палов. Для этого администрация округа закупила для дружинников новое оборудование. Но сами селяне говорят, что намного важнее профилактика пожаров на своей земле.

Ирина Калинина, член добровольной пожарной дружины, с. Раковка: «Мы стараемся обходить улицы в пожароопасный период. Предупреждать людей, раздавать им памятки. Рассказывать им, что нельзя делать в этот период времени».

Почетные грамоты дружинникам вручил глава администрации Уссурийского округа. Евгений Корж особо поблагодарил участников ДПД за то, что они помогали восстанавливать свои села после сильного паводка в августе этого года. Вместе с бойцами МЧС расчищали наносы и наводили порядок.

Евгений Корж, глава администрации Уссурийского городского округа: «Уходящий год для нашего Уссурийского городского округа был непростым. Всем нам пришлось немало потрудиться, чтобы отразить удары стихии. Справиться с ее последствиями можно только сообща. Сегодня у меня есть возможность поблагодарить каждого их вас…»

Евгений Корж, глава администрации Уссурийского городского округа: «Еще раз всем хочу большое спасибо сказать. Вы молодцы».

В Уссурийске добровольные дружины молодеют. В строй все чаще встают представители нового поколения, перенимают опыт ветеранов. Специалисты пожарной охраны считают, что это к лучшему. В целом ряды волонтеров-огнеборцев в уссурийских селах насчитывают 166 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]