Из-за неправильной укладки асфальта может разрушиться жилой дом в Арсеньеве. Об этом сообщают в редакцию «Вестей: Приморье» его жители. По их словам, дорожники нарушают технические нормы. Так ли это?

Улица Октябрьская. Рабочие завершают укладку дорожного покрытия по контракту. Асфальтируют пешеходную зону. И, казалось бы, жителям только радоваться, но не у всех это вызывает положительные эмоции, особенно, когда на улице минус 10 и более.

Алексей Махнач, житель города: «Ночью был уложен асфальт при минусовой температуре, который весь потрескался».

Раньше здесь застаивалась вода, которая подмывала фундамент дома. Два года назад активные жители подготовили проект и за свой счет заасфальтировали тротуар. Радовались лишь до сегодняшнего дня. Дорожники не вняли просьбам жителей и поверх практически нового асфальта уложили свежий, да так, что образовались ступени. И теперь любой дождь и снег снова угрожает состоянию дома.

Алексей Махнач, житель города: «Сейчас вода будет стоять, уклона нет. Он идет в обратную сторону под дом. Сейчас дождя нет, а трещины уже образуются».

От комментариев этой ситуации представитель подрядчика отказался, так же поступили и в городской администрации. Арсеньевские борцы за социальную справедливость намерены обратиться в прокуратуру, чтобы понять, почему так нерационально используются бюджетные средства.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]