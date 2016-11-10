Анонс на 28 ноября

28 ноября в 8.30 на краевой станции переливания крови (Октябрьская, 6) – донорская акция «Щедрый вторник».

28 ноября в 10.00 в большом зале администрации Приморского края состоится форум социально ориентированных некоммерческих организаций.

28 ноября в 11.00 на базе «Таежная поляна» под Уссурийском, с. Каменушка, откроется Международный форум «Пчеловодство в тигрином крае». Форум будет работать в течение трех дней, с 28 по 30 ноября.

28 ноября в 11.30 в Приморской государственной картинной галерее (ул. Алеутская, 12) - открытие выставки из фондов Третьяковки.

28 ноября в 19.00 в Приморской краевой публичной библиотеке им. А. М. Горького (Некрасовская, 59а) - «Поэтический вечер».

28 ноября во Владивостоке стартует акция по предупреждению ВИЧ-инфекции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная ко всемирному Дню борьбы со СПИДом - в учебных учреждениях установят инфопалатки и проведут лекции, посвященные теме профилактики и лечения социально опасных заболеваний. В дни проведения акции в знак солидарности в борьбе со СПИДом сотрудники городского молодежного центра и волонтеры-медики прикрепят к своей одежде красную ленту.

28 ноября в Приморском краевом драматическом театре молодёжи инклюзивная театральная студия «Во имя добра» представит постановку – спектакль «Путешествие по грёзам» в рамках международной акции «Щедрый вторник». Часть актеров имеют особенности в развитии.

28 ноября - начало Рождественского поста у православных христиан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]