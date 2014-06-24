В Приморье суд рассмотрит дело о попытке подкупить сотрудника полиции

Прокурором Чугуевского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

По версии следствия, преступление совершено в начале сентября 2017 года. Фигурант решил помочь иностранным гражданам (которых он привлек в качестве разнорабочих для сбора кедровых шишек) избежать ответственности за нарушение ими миграционного законодательства.

С этой целью он попытался подкупить заместителя начальника ОМВД России по Чугуевскому району. Так, за 50 тыс. рублей он попросил не предпринимать мер по привлечению иностранцев к административной ответственности.

Однако взяткодатель не смог довести свой преступный умысел до конца, поскольку его действия были пресечены должностным лицом, которому он пытался передать взятку.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором района в Чугуевский районный суд для рассмотрения по существу. В отношении иностранцев составлены административные протоколы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]