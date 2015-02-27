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Отряд кораблей ТОФ прибыл с неофициальным визитом в Индонезию

Отряд кораблей ТОФ прибыл с неофициальным визитом в Индонезию

Фото: Минобороны России

27 ноября отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" с неофициальным визитом прибыл в Индонезию. Российские корабли ошвартовались у причала порта Танджунг Приок в Северной Джакарте. После постановки кораблей отряда к причалу состоялось организационное совещание с принимающей стороной, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

Во время визита, который продлится до 30 ноября, местные жители смогут посетить российские корабли. Также запланированы спортивные соревнования российских и индонезийских военнослужащих, автобусные экскурсии для тихоокеанцев по историческим местам региона.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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