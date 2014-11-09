Хоккеист Блум: ситуация в "Адмирале" может измениться с появлением новых игроков
Ситуация в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал" может поменяться с приходом новых игроков. Такое мнение высказал защитник владивостокской команды Джонатон Блум. После 35 матчей "Адмирал" идет на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.
"Трудно сказать, изменится ли ситуация в будущем. Думаю, если только в команде появятся новые игроки. Мы пытаемся побеждать в каждой игре, показываем неплохой хоккей. Надеюсь, у нас начнет получаться набирать очки", - сказал Блум в интервью ТАСС.
Напомним, в воскресенье "Адмирал" уступил ЦСКА со счетом 1:3 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. "Мы играли против одной из сильнейших команд лиги. Сумели забросить первыми, но затем получили много удалений. Неудивительно, что соперник воспользовался своими шансами и наказал нас за ошибки", - добавил американский защитник.
"Все игроки "Адмирала" очень серьезно подошли к этой выездной серии. Но у команды есть проблемы - как финансовые, так и с составом. Поэтому нам приходится довольствоваться тем, что есть", - заключил Блум.
Следующие матчи "Адмирал" проведет на выезде против "Слована" (28 ноября), "Витязя" (30 ноября) и "Лады" (2 декабря).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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