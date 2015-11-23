Производство молока увеличилось в Приморье

Валовой надой молока в Приморье увеличился на 2,3%. Как сообщили в администрации края, сейчас средняя продуктивность в Приморье – 5,5 тонн молока на одну корову в год, по этому показателю край является лидером на Дальнем Востоке.

«За десять месяцев валовой надои молока составил 112,7 тысяч тонн, что на 2,3% выше уровня прошлого года», – сообщили специалисты.

В том числе в сельхозорганизациях края производство молока увеличилось на 10%.

«Валовой надой в сельхозорганизациях составил 32,7 тысяч тонн», – добавили они.

Напомним, ранее врио губернатора Андрей Тарасенко заявил, что в Приморье необходимо ужесточить правила маркировки молока и обеспечить край собственной натуральной продукцией.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]