Производство молока увеличилось в Приморье
Валовой надой молока в Приморье увеличился на 2,3%. Как сообщили в администрации края, сейчас средняя продуктивность в Приморье – 5,5 тонн молока на одну корову в год, по этому показателю край является лидером на Дальнем Востоке.
«За десять месяцев валовой надои молока составил 112,7 тысяч тонн, что на 2,3% выше уровня прошлого года», – сообщили специалисты.
В том числе в сельхозорганизациях края производство молока увеличилось на 10%.
«Валовой надой в сельхозорганизациях составил 32,7 тысяч тонн», – добавили они.
Напомним, ранее врио губернатора Андрей Тарасенко заявил, что в Приморье необходимо ужесточить правила маркировки молока и обеспечить край собственной натуральной продукцией.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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