В конце этой недели, 1 декабря, весь мир отметит международный день борьбы со СПИДом. Памятную дату отмечают почти 30 лет, однако многие до сих пор не знают жизненно важных вещей об этой болезни. В Приморье живут около 10 тысяч ВИЧ-инфицированных людей. Одни скрывают этот статус от родных, другие даже не догадываются о нем, а есть те, кто помогают людям принять диагноз и жить дальше.

Олег узнал, что заражён СПИДом 18 лет назад. Тогда о болезни в Приморье не знали почти ничего. В больнице ему предложили отдельную посуду, а врачи со страхом прикасались к пациенту. Пророчили жить всего 5 лет. Сегодня он продолжает жить и трудиться равным консультантом. Так называют людей, которые помогают больным ВИЧ-инфекцией психологически справиться с болезнью.

Олег, равный консультант: «Группа — это поддержка людей. Что можно жить и радоваться. Даже с этим диагнозом жизнь не кончилась. Можно строить планы, планы на семейную жизнь».

Почти три года назад Олег женился, и сейчас принимает участие в акциях поддержки, конференциях и круглых столах, посвященных профилактике ВИЧ. В этом году на эти цели Приморью выделено 10 миллионов рублей. На эти деньги в крае постоянно проводят лекции, семинары, просветительские игры и викторины для студентов и сотрудников предприятий.

Елена Войтковская, врач-психотерапевт по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями ГБУЗ «ККБ №2»: «Почему профилактика играет такую большую роль — прививок медицинских нет, есть только психо-социальная прививка от этой болезни. Каждый из нас сам решает, как спать, с кем спать, пользоваться ли средствами защиты или нет, брать в руки наркотики или не брать».

Сегодня в Приморье анализы на выявление ВИЧ-инфекции и медицинская терапия абсолютно бесплатны и могут быть анонимными. Это делается в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения».

Светлана Ермолицкая, заведующая отделом Центра по профилактике и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями: «Несмотря на то, что количество пациентов большое, отмечается положительная тенденция: количество выявленных пациентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, меньше на 11 процентов».

Врачи советуют сообщать о болезни своим родным, а вот работодателю предоставлять справку о результатах теста обязаны только врачи-хирурги, военнослужащие, доноры и сотрудники СПИД-центров. В других случаях увольнение за болезнь может преследоваться по закону. Получить консультацию по спорным вопросам, связанным с болезнью, приему медицинских препаратов или просто поделиться страхами можно по телефонам горячей линии. На связи круглосуточно психологи и врачи-инфекционисты.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]