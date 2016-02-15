С начала года сотрудники ГАИ привлекли к ответственности свыше 12 тыс. нетрезвых водителей в Приморье
С начала года полицейские привлекли к административной ответственности 6391 водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 5614 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 778 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители будут привлечены к уголовной ответственности. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 100 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. ДТП с участием нетрезвых водителей не зарегистрированы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
21.11.2017 За прошедшую неделю в Приморье сотрудники ГАИ привлекли к ответственности 191 нетрезвого водителя
-
13.11.2017 С начала года ГАИ привлекла к ответственности свыше 11,5 тысяч нетрезвых водителей в Приморье
-
18.09.2017 С начала года приморская ГАИ привлекли к ответственности свыше 9 тысяч нетрезвых водителей
-
29.08.2017 За неделю в Приморье привлечены к ответственности свыше 300 нетрезвых водителей
-
23.08.2016 C начала года в Приморье привлечены к ответственности свыше восьми тысяч нетрезвых водителей
-
15.02.2016 За неделю полицейские привлекли к ответственности 219 нетрезвых водителей
Добавить комментарий