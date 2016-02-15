С начала года сотрудники ГАИ привлекли к ответственности свыше 12 тыс. нетрезвых водителей в Приморье

С начала года полицейские привлекли к административной ответственности 6391 водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 5614 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 778 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители будут привлечены к уголовной ответственности. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 100 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. ДТП с участием нетрезвых водителей не зарегистрированы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]