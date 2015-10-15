Пешеход погиб в ДТП во Владивостоке
ДТП со смертельным исходом произошло в районе дома №92 по улице Русской во Владмивостоке. На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 25-летний водитель автомобиля «Субару Импреза» двигался со стороны улицы Бородинской в направлении Горшкова. В районе дома №92 по улице Русской мужчина сбил пешехода. В результате удара пострадавший получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия. Погибший переходил проезжую часть в 150 метрах от оборудованного пешеходного перехода. Личность погибшего мужчины устанавливается, его возраст – 55-60 лет.
На момент происшествия стаж вождения водителя «Субару» составил 7 лет, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2017 году он не привлекался. Результаты анализов на наличие в крови алкоголя дали отрицательный результат.
По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.
Фото - vlcrime.ru.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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