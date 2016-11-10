Продолжают поступать жалобы на холод в домах Дальнегорска и Кавалеровского района

Жители Дальнегорска и Кавалеровского района жалуются на холод в квартирах. На Wtatsapp редакции "Вести: Приморье" пришло сообщение о том, что сегодня, 28 ноября, в Дальнегорске в квартире по проспекту 50 лет Октября, 1 температура воздуха составляет всего 14 градусов при минимальной норме - 18 градусов по Цельсию. В Фабричном (а это бывший посёлок, ныне микрорайон пгт Хрустального в Кавалеровском районе Приморского края) в квартирах дома по улице Подгорной, 13 температура составляет 15 градусов, что также ниже нормы. И это далеко не все сообщения, которые пришли в редакцию "Вести: Приморье".

Ранее сообщалось, что батареи стали холодными в квартирах дальнегорцев еще с четверга. Когда люди начали жаловаться в различные инстанции, "Примтеплоэнерго" приняло решение о поднятии температуры теплоносителя.

Как сообщила сегодня пресс-служба администрации края, ситуация с теплоснабжением в регионе находится под контролем. "Примтеплоэнерго" перераспределило запасы жидкого топлива и сделало дополнительную закупку мазута для нормализации ситуации с отоплением в населенных пунктах Кавалеровского района и Дальнегорска. Эти меры позволят до середины недели приступить к повышению теплоносителя и, как следствие, увеличить температуру в квартирах до комфортной.

На предприятии "Примтеплоэнерго" действует "горячая линия", куда можно сообщить обо всех аварийных ситуациях, недостаточной температуре в системе отопления. Телефон горячей линии 8-800-250-39-97.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]