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Вчера, 16:22
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В ДТП во Владивостоке в лобовом столкновении авто пострадал водитель и ребенок-пассажир

В ДТП во Владивостоке в лобовом столкновении авто пострадал водитель и ребенок-пассажир

Фото: vlcrime

В ДТП на Днепровской во Владивостоке пострадал водитель и ребенок-пассажир паркетного джипа, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм vlcrime.ru.

Toyota Rush двигался со стороны Молодежной в направлении БАМа. Навстречу ему ехал Honda Inspire. Оба водителя утверждают, что двигались по своей полосе. Кто вышел на встречную полосу, установят сотрудники ГИБДД. В результате удара оба автомобиля развернуло. Врачи скорой, прибывшие на место ДТП, госпитализировали водителя Rush и ребенка-пассажира. В результате аварии автомобили получили серьезные повреждения.

Некоторое время движение по Днепровской было перекрыто, в данный момент один автомобиль убрали с проезжей части и пустили движение.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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