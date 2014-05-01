В ДТП во Владивостоке в лобовом столкновении авто пострадал водитель и ребенок-пассажир
В ДТП на Днепровской во Владивостоке пострадал водитель и ребенок-пассажир паркетного джипа, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм vlcrime.ru.
Toyota Rush двигался со стороны Молодежной в направлении БАМа. Навстречу ему ехал Honda Inspire. Оба водителя утверждают, что двигались по своей полосе. Кто вышел на встречную полосу, установят сотрудники ГИБДД. В результате удара оба автомобиля развернуло. Врачи скорой, прибывшие на место ДТП, госпитализировали водителя Rush и ребенка-пассажира. В результате аварии автомобили получили серьезные повреждения.
Некоторое время движение по Днепровской было перекрыто, в данный момент один автомобиль убрали с проезжей части и пустили движение.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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