Аэропорт Владивосток установил рекорд

Международный аэропорт Владивосток обслужил 2-миллионного пассажира. Обладателем счастливого билета стала Наталья Столбова, жительница Владивостока, которая совершала полет в Мельбурн через японский город Токио. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Юбилейному пассажиру сообщили приятную новость во время регистрации на рейс. В торжественной обстановке представители аэропорта и авиакомпании вручили пассажиру памятные подарки и цветы.

От аэропорта Владивосток Наталья Столбова получила сертификат на годовое обслуживание в бизнес-залах воздушной гавани. Так авиапутешественнице вручили льготный билет на авиаперелет в любом направлении маршрутной сети одного из авиаперевозчиков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]