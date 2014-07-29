Аэропорт Владивосток установил рекорд
Международный аэропорт Владивосток обслужил 2-миллионного пассажира. Обладателем счастливого билета стала Наталья Столбова, жительница Владивостока, которая совершала полет в Мельбурн через японский город Токио. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Юбилейному пассажиру сообщили приятную новость во время регистрации на рейс. В торжественной обстановке представители аэропорта и авиакомпании вручили пассажиру памятные подарки и цветы.
От аэропорта Владивосток Наталья Столбова получила сертификат на годовое обслуживание в бизнес-залах воздушной гавани. Так авиапутешественнице вручили льготный билет на авиаперелет в любом направлении маршрутной сети одного из авиаперевозчиков.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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