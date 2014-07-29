Двухмиллионного пассажира зарегистрировали в аэропорту Владивосток. Видеорепортаж Максима Каленника
В международном аэропорту Владивостока зарегистрировали двухмиллионного пассажира. Обладателем счастливого билета стала жительница краевого центра, летящая в далекий австралийский Мельбурн.
В аэропорту Владивостока к юбилейному пассажиру готовились заранее. Расчет показал - двухмиллионный пассажир появится на рейсе авиакомпании S7 Владивосток - Токио.
Цветы, памятные подарки и сертификат на годовое обслуживание в бизнес-залах от аэропорта, льготный билет на любое направление маршрутной сети S7 и сувенирный самолет от авиакомпании. Теперь на другую сторону планеты Наталья летит с праздничным настроением.
Наталья Столбова, житель Владивостока: «Ощущения не передать, волнения и восторг, буду еще чаще летать. Лечу через Токио в Мельбурн, меня ждет солнечный континент. В последнее время я выбираю «Сибирь», замечательная компания».
Второй год подряд развитие «Международного аэропорта Владивосток» идет опережающими темпами, но рекордная цифра - двухмиллионный пассажир за один год - здесь регистрируется впервые.
Александр Бобров, директор по авиационной коммерции Международного аэропорта «Владивосток»: «Радостный для нас день, мы шли к нему много лет, этот показатель сопоставим с населением Приморского края. В этом достижении вклад всего коллектива нашего предприятия и авиакомпаний».
Сегодня воздушная гавань Владивостока является абсолютным лидером по пассажиропотоку среди аэропортов Дальнего Востока. Самая разветвленная международная маршрутная сеть, уникальные направления и высокая частота рейсов позволят в короткие сроки добиться новых рекордов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
28.11.2017 Аэропорт Владивосток установил рекорд
-
17.04.2017 Самолет из Пхеньяна приземлился во Владивостоке с 8-часовой задержкой
-
23.09.2016 Самолет "ИрАэро" совершил экстренную посадку в аэропорту Благовещенска.Подробности
-
22.06.2016 Китайская авиакомпания впервые начала полеты по маршруту Владивосток - Тяньцзинь
-
15.09.2015 Самолет рейса "Москва-Владивосток" вынужденно сел в Екатеринбурге из-за приступа у пассажира
-
29.07.2014 В аэропорту Владивостока зарегистрирован миллионный пассажир 2014 года
Добавить комментарий