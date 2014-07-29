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Вчера, 16:53
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Двухмиллионного пассажира зарегистрировали в аэропорту Владивосток. Видеорепортаж Максима Каленника

В международном аэропорту Владивостока зарегистрировали двухмиллионного пассажира. Обладателем счастливого билета стала жительница краевого центра, летящая в далекий австралийский Мельбурн.

В аэропорту Владивостока к юбилейному пассажиру готовились заранее. Расчет показал - двухмиллионный пассажир появится на рейсе авиакомпании S7 Владивосток - Токио.

Цветы, памятные подарки и сертификат на годовое обслуживание в бизнес-залах от аэропорта, льготный билет на любое направление маршрутной сети S7 и сувенирный самолет от авиакомпании. Теперь на другую сторону планеты Наталья летит с праздничным настроением.

Наталья Столбова, житель Владивостока: «Ощущения не передать, волнения и восторг, буду еще чаще летать. Лечу через Токио в Мельбурн, меня ждет солнечный континент. В последнее время я выбираю «Сибирь», замечательная компания».

Второй год подряд развитие «Международного аэропорта Владивосток» идет опережающими темпами, но рекордная цифра - двухмиллионный пассажир за один год - здесь регистрируется впервые.

Александр Бобров, директор по авиационной коммерции Международного аэропорта «Владивосток»: «Радостный для нас день, мы шли к нему много лет, этот показатель сопоставим с населением Приморского края. В этом достижении вклад всего коллектива нашего предприятия и авиакомпаний».

Сегодня воздушная гавань Владивостока является абсолютным лидером по пассажиропотоку среди аэропортов Дальнего Востока. Самая разветвленная международная маршрутная сеть, уникальные направления и высокая частота рейсов позволят в короткие сроки добиться новых рекордов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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