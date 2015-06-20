Продукцию из 1000 тонн морской капусты поставят на внутренний рынок приморские предприятия

Более 1000 тонн морской капусты выловили приморские предприятия с начала 2017 года. Весь объем добытой ламинарии и произведенной из нее продукции поставляется на внутренний рынок. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По информации департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов, добычу ламинарии в Приморском крае осуществляют шесть предприятий. По состоянию на 15 ноября выловлено 1021 тонн морской капусты.

Весь объем добытой ламинарии и произведенной из нее продукции поставляется на внутренний рынок.

«Морская капуста выпускается в шинкованно-мороженном виде, также из нее производят салаты», – добавили специалисты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]