Продукцию из 1000 тонн морской капусты поставят на внутренний рынок приморские предприятия
Более 1000 тонн морской капусты выловили приморские предприятия с начала 2017 года. Весь объем добытой ламинарии и произведенной из нее продукции поставляется на внутренний рынок. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
По информации департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов, добычу ламинарии в Приморском крае осуществляют шесть предприятий. По состоянию на 15 ноября выловлено 1021 тонн морской капусты.
Весь объем добытой ламинарии и произведенной из нее продукции поставляется на внутренний рынок.
«Морская капуста выпускается в шинкованно-мороженном виде, также из нее производят салаты», – добавили специалисты.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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