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Вчера, 17:05
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Продукцию из 1000 тонн морской капусты поставят на внутренний рынок приморские предприятия

Продукцию из 1000 тонн морской капусты поставят на внутренний рынок приморские предприятия

Более 1000 тонн морской капусты выловили приморские предприятия с начала 2017 года. Весь объем добытой ламинарии и произведенной из нее продукции поставляется на внутренний рынок. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По информации департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов, добычу ламинарии в Приморском крае осуществляют шесть предприятий. По состоянию на 15 ноября выловлено 1021 тонн морской капусты.

Весь объем добытой ламинарии и произведенной из нее продукции поставляется на внутренний рынок.

«Морская капуста выпускается в шинкованно-мороженном виде, также из нее производят салаты», – добавили специалисты.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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