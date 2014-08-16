Полиция Приморья изъяла почти 600 кг наркотиков в ходе операции «Мак-2017»
В Приморском крае подвели итоги межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2017», сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
За время проведения операции выявлено и уничтожено 132 очага дикорастущей маньчжурской конопли общей площадью свыше 120 га. Кроме того, вынесено 21 административное предписание землевладельцам об уничтожении наркосодержащих растений. К административной ответственности за незаконный оборот наркотических средств растительного происхождения привлечены 1254 человека.
В период проведения операции изъято 579 кг наркотических средств растительного происхождения, в том числе: марихуаны – 571 кг, гашишного масла – 5 кг, маковой соломы – 1 кг.
Возбуждены 569 уголовных дел по фактам незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения. Так, в городе Партизанске сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков обнаружили и изъяли партию конопли массой 140 кг. Возбуждено уголовное дело.
В Михайловском районе Приморья по подозрению в незаконном изготовлении и хранении свыше 73 кг конопли сотрудники полиции задержали местного жителя. Возбуждено уголовное дело.
В ходе рейдовых мероприятий сотрудники отдела МВД по городу Партизанску совместно с дружинниками обнаружили и уничтожили 1285 кустов конопли с признаками культивирования на участке, расположенном в селе Бровничи. По подозрению в незаконном культивировании нарскосодержащих растений задержан 35-летний житель города Артема.
Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Находки, обвиняемого в незаконном хранении наркотических средств растительного происхождения массой 130 кг, что квалифицируется как особо крупный размер. Обвиняемый хранил марихуану на территории заброшенной фермы в селе Новоселище Ханкайского района.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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