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Вчера, 17:21
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Полиция Приморья изъяла почти 600 кг наркотиков в ходе операции «Мак-2017»

Полиция Приморья изъяла почти 600 кг наркотиков в ходе операции «Мак-2017»

Фото: УМВД по ПК

В Приморском крае подвели итоги межведомственной комплексной оперативно-профилактической  операции «Мак-2017», сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

За время проведения операции выявлено и уничтожено 132 очага дикорастущей маньчжурской конопли общей площадью свыше 120 га. Кроме того, вынесено 21 административное предписание землевладельцам об уничтожении наркосодержащих растений. К административной ответственности за незаконный оборот наркотических средств растительного происхождения привлечены 1254 человека.

В период проведения операции изъято 579 кг наркотических средств растительного происхождения, в том числе: марихуаны – 571 кг, гашишного масла – 5 кг, маковой соломы – 1 кг.

Возбуждены 569 уголовных дел по фактам незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения. Так, в городе Партизанске сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков  обнаружили и изъяли партию конопли массой 140 кг. Возбуждено уголовное дело.

В Михайловском районе Приморья по подозрению в незаконном изготовлении и хранении свыше 73 кг конопли сотрудники полиции задержали местного жителя. Возбуждено уголовное дело.

В ходе рейдовых мероприятий сотрудники отдела МВД по городу Партизанску совместно с дружинниками обнаружили и уничтожили 1285 кустов конопли с признаками культивирования на участке, расположенном в селе Бровничи. По подозрению в незаконном культивировании нарскосодержащих растений задержан 35-летний житель города Артема.

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Находки, обвиняемого в  незаконном хранении наркотических средств растительного происхождения массой 130 кг, что квалифицируется как особо крупный размер. Обвиняемый хранил марихуану на территории заброшенной фермы в селе Новоселище  Ханкайского  района.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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