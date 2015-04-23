В Приморье осужден помощник капитана судна «Мыс Турали»
Фрунзенский районный суд Владивостока вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении помощника капитана теплохода «Мыс Турали». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой пресс-службу ДВТП.
В январе 2016 года во время ссоры на палубе судна, отшвартованного у причала в г. Владивостоке, виновный причинил телесные повреждения одному из членов экипажа. После полученных травм пострадавший был доставлен в реанимацию, впоследствии ему установлена инвалидность.
Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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