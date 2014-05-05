Младенец пострадал в ДТП на приморской дороге

ДТП произошло в районе 39 км автодороги Артём—Находка—порт Восточный.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 25-летняя женщина-водитель автомобиля «Лексус ЭлИкс 570» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомашиной «Тойота Ленд Крузер Прадо», после чего съехала в кювет.

В результате автоаварии травмы получил экипаж «Лексуса»: водитель и двое пассажиров, среди которых 11-месячный мальчик. Прибывшие медики госпитализировали младенца с травмой головы.

В момент ДТП ребенок находился в люльке от коляски, зафиксированном штатным ремнем безопасности на заднем сидении автомобиля. Данная конструкция не является специальным удерживающим устройством и не обеспечивает безопасную перевозку пассажира, так как в ней нет дополнительных лямок-ремней, фиксирующих ребенка.

В отношении водителя «Лексуса» составлен административный материал. Кроме того, женщина предупреждена об ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]