Больше 65 млн. рублей из федерального бюджета получат некоммерческие организации Приморья. Такие цифры озвучены на первом форуме социально ориентированных НКО края.

Таким ярким и чистым этот мир видят на ощупь, по наитию те, кого называют людьми с ограниченными возможностями. Не просто поделки, а целое искусство построить диалог с обществом, даже если оно не готово к нему. Найти себя через творчество инвалидам Приморья уже на протяжении 10 лет помогает автор добровольческого проекта «Благое дело» Геннадий Антропов. Идея появилось, когда в семье родилась дочь-инвалид. Любящий отец доказал всем: диагноз не приговор. И сегодня на форуме он один из первых получает благодарственную грамоту из рук вице-губернатора.

Геннадий Антропов: «Государству, чтобы двигаться, нужно поддерживать те организации, которые знают суть проблемы, которые показали, что могут давать результат. А не эти теоретики, которые изобретают не понятно что».

Некоммерческие организации выходят на новый уровень. От инициативы к активному участию в реализации госпрограмм. Новый ориентир в совместной работе еще в федеральном послании поставил Владимир Путин. В крае вектор подхвачен. Теперь НКО финансово могут рассчитывать не только на свои силы. На форуме подводят итоги за год: больше 30 приморских НКО выиграли президентские гранты. Из фонда выделят 65 миллионов. Кроме того, лучшие проекты получат поддержку края. Из местного бюджета на гранты выделено почти 4,5 миллиона рублей.

Павел Ясевич: «Были заявки по созданию фабрики волонтеров. Были гранты по проведению семинаров ЖКХ, по территориальному общественному самоуправлению, по работе с инвалидами. Чем больше у них возможностей получить деньги, тем активнее будут работать».

Сегодня в Приморье - более 3000 некоммерческих организаций. Львиная доля занимается проблемами реабилитации и социализации инвалидов. Так, Союз благотворителей «Во имя добра» (который кстати тоже получил в этом году грант Президента) активно развивает инклюзивное движение. Благодаря им, на одной сцене с профессиональными актерами теперь выступают и дети с особенностями развития.

Валерия Костина: «Они часто общаются только в кругу своих. И поэтому так нужны проекты, которые способствуют развитию их потребностей общения. Чтобы стирались барьеры». Здесь на форуме их так и называют: «люди с безграничными возможностями».

Участники дискуссий уверены, новый механизм работы даст результаты и поможет каждому инвалиду впервые за долгое время почувствовать: это больше не хрустальный мир, а настоящая и полноценная жизнь.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]