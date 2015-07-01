Во Владивостоке женщина обманывала инвалидов
В дежурную часть отдела полиции №4 УМВД России по городу Владивостоку (Фрунзенский район) поступило сообщение местной жительницы о том, что ее 68-летнего мужа обманула неизвестная женщина.
Как установили полицейские, злоумышленница представилась социальным работником, получила от инвалида второй группы 5 тысяч рублей, пообещав, что данная сумма пойдет в фонд увеличения его пенсии. Забрав деньги, подозреваемая скрылась.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали 41-летнюю жительницу Владивостока. В отделе полиции женщина созналась еще в двух преступлениях. Ранее, представившись работником почты, злоумышленница похитила у мужчины с инвалидностью первой степени 30 тысяч рублей. Она сказала ему, что эти деньги — ошибочно выданная ему пенсия. Также установлена причастность задержанной к хищению имущества из бутика в одном из торговых центров Владивостока.
В отношении женщины возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), по части 1 статьи 161 (Грабеж).
Сейчас стражи порядка проверяют причастность задержанной к другим похожим преступлениям.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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