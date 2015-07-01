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Вчера, 18:15
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Во Владивостоке женщина обманывала инвалидов

Во Владивостоке женщина обманывала инвалидов

Фото: Bryansktoday.ru

В дежурную часть отдела полиции №4 УМВД России по городу Владивостоку (Фрунзенский  район) поступило сообщение местной жительницы о том, что ее 68-летнего мужа обманула неизвестная женщина.

Как установили полицейские, злоумышленница представилась социальным работником, получила от инвалида второй группы 5 тысяч рублей, пообещав, что данная сумма пойдет в фонд увеличения его пенсии. Забрав деньги,  подозреваемая скрылась.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали 41-летнюю жительницу Владивостока. В отделе полиции женщина  созналась еще в двух преступлениях. Ранее,  представившись работником почты, злоумышленница похитила у мужчины с инвалидностью первой степени 30 тысяч рублей. Она сказала ему, что эти деньги — ошибочно выданная ему пенсия. Также установлена причастность задержанной  к хищению  имущества  из бутика в одном из  торговых центров Владивостока.

В отношении женщины возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), по части 1 статьи 161 (Грабеж).

Сейчас стражи порядка проверяют причастность задержанной к другим похожим преступлениям.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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