Во Владивостоке женщина обманывала инвалидов

В дежурную часть отдела полиции №4 УМВД России по городу Владивостоку (Фрунзенский район) поступило сообщение местной жительницы о том, что ее 68-летнего мужа обманула неизвестная женщина.

Как установили полицейские, злоумышленница представилась социальным работником, получила от инвалида второй группы 5 тысяч рублей, пообещав, что данная сумма пойдет в фонд увеличения его пенсии. Забрав деньги, подозреваемая скрылась.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали 41-летнюю жительницу Владивостока. В отделе полиции женщина созналась еще в двух преступлениях. Ранее, представившись работником почты, злоумышленница похитила у мужчины с инвалидностью первой степени 30 тысяч рублей. Она сказала ему, что эти деньги — ошибочно выданная ему пенсия. Также установлена причастность задержанной к хищению имущества из бутика в одном из торговых центров Владивостока.

В отношении женщины возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), по части 1 статьи 161 (Грабеж).

Сейчас стражи порядка проверяют причастность задержанной к другим похожим преступлениям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]