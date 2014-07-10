В России введена система Tax free
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении на территории государства системы компенсации налога на добавленную стоимость (НДС) иностранным гражданам при вывозе приобретенных в России товаров. Документ размещен на официальном портале правовой информации в понедельник, 27 ноября. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Теперь граждане государств, не входящих в Евразийский экономический союз, смогут возвращать НДС, уплаченный при приобретении товаров на территории России. Для этого Налоговый кодекс дополняется новой статьей, предусматривающей возможность такой компенсации.
Также законом устанавливается нулевая ставка НДС в отношении услуг, которые российские компании предоставляют иностранным гражданам, и определяется перечень документов, представляемых в налоговые органы для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС.
Отметим, получить компенсацию налога можно будет двумя способами: через оператора, который осуществляет взаимодействие с магазином и перечисление иностранному гражданину суммы уплаченных им налогов, а также напрямую через магазин, который участвует в этой системе. Перечень таких организаций розничной торговли будет сформирован Минпромторгом России.
Напомним, первыми протестируют новый для страны режим Tax free Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Однако в число пилотных территорий может войти и Приморский край. Соответствующее предложение о включении Свободного порта Владивосток в перечень «пилотов» было направлено Администрацией края в Минпромторг России.
«Мы считаем, что введение системы Tax Free в Приморье сейчас было бы очень своевременным. Сегодня наш край демонстрирует едва ли не самые яркие темпы роста туристских потоков в стране. При этом у региона есть дополнительная преференция в виде упрощенного визового режима, который призван привлечь на территорию Свободного порта Владивосток туристов из 18 стран. Вкупе с той деятельностью, которую регион ведет в направлении повышения туристкой привлекательности края на мировой арене, введение механизма Tax free, безусловно, стало бы драйвером развития туристской отрасли Приморья», – подчеркнул Константин Шестаков.
Добавим, в поддержку включения Приморья в число пилотных территорий для тестирования режима Tax free высказался и руководитель федерального агентства по туризму Олег Сафонов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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