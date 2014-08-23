Ещё пять лет назад, озабоченные вопросом дошкольного образования своих чад мамы и папы вряд ли могли предположить, что записать ребёнка в детский сад возможно, не покидая стен родного дома. Сегодня это позволяет сделать портал «Госуслуги.ру».

Если вы спросите своих знакомых, у которых дети уже пошли в школу, как они становились на очередь в детский сад, то все они будут рассказывать о том, что пришлось куда-то ехать. Но все меняется и не стоит на месте, и теперь для этого не нужно даже выходить из дома. Прямо из дома или с компьютера, со смартфона или с мобильного телефона можно зайти на портал "Госуслуги.ру" и выбрать там услугу, которая называется «запись в детский сад». Выбрать соответствующее муниципальное образование и пройти по всем тем шагам, которые в форме госуслуги указаны.

Илья Красильников, директор департамента информатизации и телекоммуникаций администрации Приморского края: "Необходимо заполнить заявление на портале госуслуг, в этот момент Вы попадаете в единую систему, в которой регистрируются все заявления от родителей, которые хотят, чтобы их дети попали в детский сад. После этого ни один детский сад, как говорится, не пройдёт мимо вас. Все дети будут в детском саду. Это можно делать, не выходя из дома".

Главное преимущество — всё прозрачно и честно, и минимальное влияние бюрократических тонкостей. Также хочется отметить, что данная услуга является бесплатной и предоставляется в день обращения. Вы можете стать на очередь с момента рождения малыша и отслеживать состояние этой очереди также на сайте госуслуг. Будьте готовы ввести три ближайших к вам садика, в которые вы хотите отдать ребенка. Помимо этого, вам необходимо указать примерный возраст, в котором ребенок пойдет в детский сад.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]