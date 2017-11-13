Жители Кавалерово: "Когда будет тепло?"

Температура в раздевалке детского сада №25 поселка городского типа Кавалерово Приморского края сегодня, 29 ноября, составляет всего 13 градусов Цельсия. Об этом сообщил местный житель на Wtatsapp редакции "Вести: Приморье".

Напомним, Следственный комитет в Приморье заинтересовался сообщениями в СМИ о том, что жители Дальнегорского городского округа замерзают в своих квартирах. Связанно это с отсутствием мазута, необходимого для отопления.

По сообщениям в СМИ указанных сведений следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводит доследственную проверку в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ.

Следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц КГУП «Примтеплоэнерго», не обеспечивших своевременную поставку топлива, необходимого для отопления.

Между тем, пресс-служба-администрации Приморского края сегодня, 29 ноября, сообщила о том, что температура в жилых домах и социально-значимых объектах Дальнегорска, Ольгинского и Кавалеровском районах достигла нормативных значений. Об этом, ссылаясь на данные контрольных замеров, сделанных в среду, в ходе заседания Законодательного Собрания Приморского края сообщил вице-губернатор Александр Юров. По его словам, согласно замерам по состоянию на 08.30 29 ноября в помещениях, в том числе объектов соцкульбыта, температура воздуха составляет от 17,5 до 19 градусов тепла. Температура теплоносителя на выходе из котельных составляет от 60 до 71 градуса тепла.

Вице-губернатор отметил, что в настоящий момент топливо доставляется по графику – поставка возобновлена с понедельника – запасы мазута на котельных повышаются.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]