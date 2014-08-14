Суд отклонил решение об УДО бывшего главы Надеждинского района Григория Ведерникова

В октябре 2015 года Надеждинский районный суд Приморского края вынес приговор бывшему главе Надеждинского муниципального района Григорию Ведерникову. Суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных полномочий.

Как сообщила старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина, в 2010-2012 годах Ведерников организовал деятельность фактически принадлежащих ему компаний ООО «Гранъ» и ООО «Уссуртранс» по добыче полезных ископаемых на земельных участках, незаконно переданных им в аренду без необходимого изменения категории земель. В результате разработки полезных ископаемых на данных земельных участках был уничтожен плодородный слой почвы и растительный покров. Размер экологического ущерба, причиненного окружающей среде, составил более 58 млн рублей. Фигурант также принял заведомо незаконное решение о передаче в собственность земельного участка площадью более 350 кв. км своей знакомой без соблюдения необходимых условий. Тем самым были нарушены права других лиц, которые имели первоочередное право на получение указанного участка.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступных деяниях, суд приговорил его за содеянное к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления сроком на 3 года. Отбыв половину назначенного судом срока наказания, фигурант обратился в районный суд (по месту отбывания наказания) с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Cуд удовлетворил ходатайство осужденного, освободив его условно-досрочно от дальнейшего отбывания более чем 2 лет. Не согласившись с таким решением суда, прокуратура обжаловала его в апелляционном порядке. Приморский краевой суд, удовлетворив апелляционное представление прокуратуры, отменил принятое судом первой инстанции решение об условно-досрочном освобождении Ведерникова и направил материалы на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]