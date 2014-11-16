В декабре жители Приморья смогут наблюдать мощнейший звездопад

В середине декабря жители Приморья смогут наблюдать один из самых мощных звездопадов — Геминиды, превосходящий даже августовские Персеиды. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, скорость метеоров, белых и ярких, составит до 120 штук в час в ночь максимальной активности, которая придётся на 14 декабря.

Также в самую длинную ночь года, 22 декабря, в Северном полушарии можно будет увидеть метеорный поток Урсиды, а затем наступит настоящая астрономическая зима. После этого день начёт постепенно прибавляться, а ночь — сокращаться. К новому году продолжительность светового дня увеличится почти на 4 минуты.

Ещё одно важное астрономическое событие декабря — зимнее солнцестояние — произойдёт 21 декабря в 16.28 по Гринвичу или 22 декабря в 02.28 по местному времени. Кроме того, в декабрьском небе можно будет увидеть яркие звёзды зимних созвездий, которые уже поднялись над горизонтом. «На декабрьском небе приближается к зениту группа ярких зимних созвездий Возничего, Тельца, Близнецов, Ориона, Единорога, Малого и Большого Псов. На юго-востоке можно наблюдать самую яркую после Солнца, видимую с Земли звезду — Сириус», — цитирует слова представителя пресс-службы Московского планетария The Village. Полнолуние в декабре случится 3 декабря и совпадёт с суперлунием, то есть Луна в этот момент будет находиться близко к точке перигея. Видимость Луны в декабре: 1–7 — ночью, 8–10 — после полуночи, 11–16 — утром, 19–27 — вечером, 28–31 — ночью.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]