Анонс на 30 ноября
30 ноября во Владивостоке в 13.00 в холле 4-го этажа торгово-развлекательного центра «Седанка Сити» пройдет пресс-конференция и взвешивание участников первого дальневосточного турнира по ММА «New Generation» среди молодых профессиональных бойцов.
30 ноября в 12.00 на официальном сайте администрации Приморского края (www.primorsky.ru) пройдет онлайн-конференция с новым исполнительным директором футбольного клуба «Луч-Энергия» Евгением Стрижиченко.
30 ноября — Всемирный день домашних животных.
30 ноября — Международный день защиты информации.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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