«Вести: Приморье»: «Моржовые» страсти во Владивостоке

Владивостокские «моржи» мерзнут на пляже «Юбилейный». Старое здание клуба, в котором можно было погреться и переодеться, снесли, а с открытием нового возникли проблемы. К тому же стало известно, что администрация Владивостока и вовсе намерена демонтировать все постройки на пляже, в которые собирались переехать зимние пловцы. Репортаж о «моржовых» мытарствах смотрите в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]