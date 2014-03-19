Во Владивостоке задержан Василий Усольцев. Детали
В среду, 29 ноября, во Владивостоке задержан бывший первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев. "Вести Приморье" сообщают об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах края. По его данным, сегодня утром в доме экс-чиновника, а также в офисах аффилированных с ним фирм были проведены обыски, а сам Усольцев был доставлен на допрос в Следственное управление СКР по Приморскому краю.
Как стало известно редакции «Вестей: Приморье», адвоката Усольцева видели в следственном комитете. Ожидается, что в ближайшее время будет принято решение о мере пресечения в отношении Усольцева.
Справка
Василий Иванович Усольцев родился 15 марта 1963 года в Дальнегорске. Женат, воспитывает трех сыновей. Окончил Дальневосточный политехнический институт (ДВПИ), факультет «Радиоэлектроника и приборостроение». Получил распределение в закрытый научно-исследовательский институт «Берег».
В 1990 году организовал предприятие, работавшее в сфере высоких технологий.
В 1998 году, став директором свинцового завода «Дальполиметалл», занялся вопросом восстановления производственного потенциала горно-металлургического комплекса «Дальполиметалл» и предложил коллективу программу выведения предприятия из кризиса. Программа была поддержана и в 2001 году на базе ГМК «Дальполиметалл» было создано ООО «Управляющая компания "Дальполиметалл"». Усольцев был выбран его президентом.
В 2002 году Василий Усольцев был избран депутатом Законодательного собрания Приморского края. Работал в комитете по экономической политике и собственности. Инициировал разработку законов об основах промышленной политики Приморья, о государственной поддержке личных подсобных хозяйств в крае, был соавтором программы «Молодая семья», направленной на обеспечение жильем семей Приморского края.
В 2003 году избран депутатом Государственной Думы по Арсеньевскому одномандатному избирательному округу № 51, с января 2004 года – заместителем председателя Комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока.
В 2007 году окончил Дипломатическую академию МИД России. Член партии «Единая Россия» с 1 июля 2003 года.
В 2013 году пришел в администрацию Приморского края на должность помощника губернатора по привлечению инвестиций.
В конце января 2014 года назначен вице-губернатором Приморского края, а летом того же года занял должность первого вице-губернатора – второго по счету после Александра Костенко.
В 2015 году, после ухода Александра Костенко, Василий Усольцев остался единственным первым вице-губернатором в администрации края.
Усольцев курировал вопросы экономики и развития предпринимательства, земельных и имущественных отношений, транспорта и дорожного хозяйства, промышленности, лицензирования и торговли, гражданской защиты.
В начале ноября 2017 года первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев уволился по собственному желанию.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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