157 автобусов сняли с маршрутов в Приморье за различные нарушения

В целях обеспечения безопасности пассажиров, с начала года Госавтоинспекция Приморья провела свыше 43 тысяч проверок технического состояния транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, сотрудники полиции выявили 157 автобусов, имеющих скрытые, поддельные или измененные номера узлов и агрегатов. Транспортные средства были сняты с маршрутов и доставлены в территориальные отделы полиции для проверок. Свыше 1 тысячи 300 транспортных средств эксплуатировались при наличии неисправностей, способных спровоцировать дорожно-транспортное происшествие.

Возбуждено 8 уголовных дел (ст. 238 УК РФ), к административной ответственности привлечены 342 должностных и 41 юридическое лицо. За различные нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации к административной ответственности привлечены свыше 3 тысяч водителей автобусов. Среди основных нарушений - превышение допустимой скорости движения.

С начала текущего года отмечено снижение числа автоаваий, произошедших по вине водителей пассажирских автобусов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]