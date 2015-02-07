Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:46
  0

157 автобусов сняли с маршрутов в Приморье за различные нарушения

157 автобусов сняли с маршрутов в Приморье за различные нарушения

В целях обеспечения безопасности пассажиров, с начала года Госавтоинспекция Приморья провела свыше 43 тысяч проверок технического состояния транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, сотрудники полиции выявили 157 автобусов, имеющих скрытые, поддельные или измененные номера узлов и агрегатов. Транспортные средства были сняты с маршрутов и доставлены в территориальные отделы полиции для проверок. Свыше 1 тысячи 300 транспортных средств эксплуатировались при наличии неисправностей, способных спровоцировать дорожно-транспортное происшествие. 

Возбуждено 8 уголовных дел (ст. 238 УК РФ), к административной ответственности  привлечены 342 должностных и 41 юридическое лицо. За различные нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации к административной ответственности привлечены свыше 3 тысяч водителей автобусов. Среди основных нарушений - превышение допустимой скорости движения.

С начала текущего года отмечено снижение числа автоаваий, произошедших по вине водителей пассажирских автобусов.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря