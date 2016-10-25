Житель Владивостока пойман на торговле наркотиками
Полицейские задержали во Владивостока 43-летнего наркодилера. Мужчина покупал через интернет синтетический наркотик, имеющий в своем составе N-метилэфедрон, фасовал его по разовым дозам и перепродавал наркозависимым во Владивостоке. Злоумышленник был задержан полицейскими в момент сбыта наркотика. Как установила экспертиза, в пакете находился синтетический наркотик — «скорость» — весом 0,057 грамма.
Как отмечает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, ранее мужчина уже имел проблемы с законом из-за убийства, кражи, грабежа, а также за хранение наркотиков в крупном размере.
Сотрудниками Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте уголовное дело возбужденное по ч.1 ст.228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) направлено в суд. Фигуранту уголовного дела может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Решение суда мужчина будет дожидаться в следственном изоляторе.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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