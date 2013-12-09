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Заготовка новогодних елей началась в Приморье

Заготовка новогодних елей началась в Приморье

К празднику приморцы смогут приобрести ели нескольких видов и пихту белокурую. Контроль за заготовкой новогодних деревьев ведёт КГКУ «Приморское лесничество» и его филиалы. Проверка мест заготовки будет осуществляться совместно с УВД края в ходе специальных рейдов.

В соответствии с законодательством, заготовку елок в Приморье ведут предприниматели по договорам аренды. Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, заготовка новогодних деревьев проводится на специальных плантациях и лесных участках, подлежащих расчистке. Это, в частности, квартальные просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы, трассы противопожарных лесохозяйственных дорог и другие площадки, где не требуется сохранение и прирост насаждений.

За незаконную заготовку ели и пихты предусмотрен штраф – 6219 рублей за одно дерево, за одну единицу сосны – 6894 рублей, за одну цельнолистную пихту – 17712 рублей. Кроме того, за незаконную заготовку деревьев хвойных пород в новогодний период нарушители могут быть привлечены не только к административной, но и к уголовной ответственности.

Елочные базары начнут работу в середине декабря.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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