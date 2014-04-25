Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:32
  0

В Приморье вынесен приговор трем работникам Приморского лесничества

В Приморье вынесен приговор трем работникам Приморского лесничества

Хасанский районный суд вынес приговор трем работникам Приморского лесничества. Они признаны виновными в незаконной охоте на особо охраняемой природной территории (ч. 2 ст. 258 УК РФ), сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Фигуранты, используя свое служебное положение, охотились на особо охраняемой природной территории – национальном парке «Земля леопарда».

При этом они использовали автомобиль: выслеживали и стреляли в животных на ходу. Туши незаконно добытых пятнистых оленей и дикого кабана они транспортировали на там же авто. В результате незаконной деятельности охотников животному миру причинен экологический ущерб в размере порядка 585 тыс. рублей.

Суд, признав подсудимых виновными в совершении указанного преступления, назначил каждому за содеянное штраф в размере 200 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

С целью возмещения экологического ущерба прокурором также предъявлен иск к осужденным о взыскании с них причиненного ущерба.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря