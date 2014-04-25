В Приморье вынесен приговор трем работникам Приморского лесничества
Хасанский районный суд вынес приговор трем работникам Приморского лесничества. Они признаны виновными в незаконной охоте на особо охраняемой природной территории (ч. 2 ст. 258 УК РФ), сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Фигуранты, используя свое служебное положение, охотились на особо охраняемой природной территории – национальном парке «Земля леопарда».
При этом они использовали автомобиль: выслеживали и стреляли в животных на ходу. Туши незаконно добытых пятнистых оленей и дикого кабана они транспортировали на там же авто. В результате незаконной деятельности охотников животному миру причинен экологический ущерб в размере порядка 585 тыс. рублей.
Суд, признав подсудимых виновными в совершении указанного преступления, назначил каждому за содеянное штраф в размере 200 тыс. рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
С целью возмещения экологического ущерба прокурором также предъявлен иск к осужденным о взыскании с них причиненного ущерба.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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