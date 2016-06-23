Во Владивостоке в залах Приморской картинной галереи открылась выставка «Окна в Россию. Шедевры семи поколений». Это — финальный аккорд грандиозного проекта, который организовала компания «Ингосстрах» в честь своего 70-летия.

Зал Чайковского в Москве, Михайловский театр в Санкт-Петербурге — свой юбилей компания «Ингосстрах» решила отметить там, где можно наслаждаться вечным — искусством. Грандиозный проект охватил восемь культурных центров России от Калининграда до Владивостока. Для каждого экспозиция была индивидуальной. В Сочи — мультимедийная фантазия, в столице — концерт с репродукциями на экране.

Михаил Волков, генеральный директор компании «Ингосстрах»: «Придумать, как красиво и интеллигентно отметить юбилей такой компании, как «Ингосстрах» достаточно сложно было. И мы сейчас очень рады, что воплотилась эта конкретно идея, потому что мы подарили искусство людям, проживающим в нашей стране. В каждом из городов, где мы присутствовали, это было культурным событием. Для нас это важно. И еще раз хочу повториться — горжусь тем, что работаю в компании, которая умеет не только быть лидером на тех рынках, на которых мы работаем по бизнесу, но и реализовывать такие замечательные проекты, как этот».

Участие Владивостока в проекте «Окна в Россию» для Третьяковской галереи было принципиальным. Приморская картинная галерея связана с главным художественным музеем страны со времен своего рождения в '30-е годы. В прошлом году состоялся успешный обмен выставками с Третьяковкой, и здесь, на берегу Тихого океана, где открываются «окна в Азию», идут работы по созданию ее филиала.

Зельфира Трегулова, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи: «Мы очень серьезно относимся к предложенной президентом идее создания филиала Третьяковской галереи во Владивостоке, мы хотели бы перенести сюда все те современные музейные технологии, которые мы выработали для своих проектов в Москве и которые зарекомендовали себя и подтвердили жизнеспособность и успешность».

В залах на Алеутской разместились 50 произведений — малоизвестных картин таких крупных мастеров, как Игорь Грабарь, Константин Юон, Борис Кустодиев и многих других талантливых художников, пополнявших фонды Третьяковской галереи. В экспозиции планируются экскурсии, лекции, мастер-классы, разнообразные концерты. Вход на выставку свободный.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]