Работодатели Приморья вышли на поиск сотрудников. В краевой столице около 70-ти представителей городских компаний и предприятий провели собеседования для безработных горожан. Такая ярмарка вакансий проходит ежегодно и помогает работодателям и работоискателям найти друг друга.

На владивостокской ярмарке вакансий — аншлаг. Среди желающих найти работу — Лариса Громова. Еще весной она попала под сокращение, и с тех пор в активном поиске. Первый сдвиг, и собеседование на должность страхового агента состоялось на ярмарке.

Лариса Громова, жительница п. Экипажный: «Предложений достаточно, на любой вкус. Есть интересные. Есть для молодых людей, я вот дочери присмотрела».

Для первичного собеседования с собой не нужны никакие документы. Горожане заполняют анкету, где указывают свое образование, квалификацию и стаж работы.

Инна Медведева, ведущий специалист по подбору и развитию персонала предприятия пищевой промышленности г. Владивостока: «Человек приходит с определенными критериями по оплате работы, по графику труда, по месторасположению. На этапе первичного собеседования мы как раз стыкуем эти критерии кандидата, которые есть у него, и наши условия работы — можем ли мы удовлетворить его потребности. И понимаем на этапе первичного собеседования, насколько мы можем быть полезны друг другу».

Вакансии предлагают в сфере строительства, здравоохранения, образования, банковского дела и услуг. Только в 2017-м году Приморский центр занятости организовал в крае 204 ярмарки, которые посетили 7 тысяч человек. 1600 из них уже получили работу.

За нескольких часов ярмарки у работодателей появляется по 15—20 анкет с первого собеседования. После этого кандидата приглашают на собеседование уже с руководителем компании.

Обычно на повторную встречу с руководством попадает треть соискателей. И даже сейчас, когда формат интернет-площадок с объявлениями о найме становится всё популярнее, на живые ярмарки вакансий ежегодно приходят около 1500 человек.

Марина Фурсова, директор КГБУ «Приморский центр занятости населения»: «В век технологий живое общение не потеряло своей актуальности, и при общении всегда и гражданину легче, и на него работодатель посмотрит: как человек выглядит, как он разговаривает, как умеет себя вести».

По поручению президента России Владимира Путина большое внимание сегодня уделяют трудоустройству молодых мам. Власти готовы направить большие объемы финансирования на эти цели.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]