Обеспечить приморцев продовольственными товарами по доступным ценам! Такую задачу обозначил глава региона Андрей Тарасенко перед производителями, переработчиками и представителями торговли. Какой подход применяют ответственные предприниматели к снижению цен?

Такой «хлебный вопрос», как продовольственная безопасность — наиболее острый в Приморье. На это обратил внимание глава региона Андрей Тарасенко. Ведь основные продукты питания в Приморском крае — одни из самых дорогих в России. Эту ситуацию необходимо менять, и для этого важно сформировать оптимальные цены на все необходимое в продуктовой корзине.

Андрей Тарасенко, врио губернатора Приморского края: «Нужно создать схему, которой были бы все удовлетворены. И развитие было хозяйства, и в то же время цена была достаточной, и магазины, чтобы у нас работали с полной продукции, и полный ассортимент был. И чтобы фермеры сами не игрались с ценой».

Как обеспечить приморцев качественной продукцией местных производителей по доступным ценам, также обсуждали на экспертном совете по экономической политике. Снижение надбавок, которыми обрастает цена на мясо, молоко и овощи по пути от поля до прилавка, — приоритетная задача. Ее решением займется общественный совет, в который войдут фермеры, представители логистических компаний и торговых сетей.

Также в Приморье работает краевая комиссия по импортозамещению и продовольственной безопасности. Именно импортозамещение, как отметил президент Владимир Путин, помогло на внутреннем рынке российским товаропроизводителям. И приморским фермерам и предпринимателям удалось воспользоваться этой ситуацией. Первые плоды уже ощутили приморцы. Во Владивостоке действует программа «Город для людей», в рамках которой магазины реализуют товары первой необходимости по социальным ценам. Свой вклад в сдерживание роста цен вносит Госпродагентство Приморского края. Продукцию по ценам ниже среднерыночных можно приобрети по улице Заречная, 5 в районе станции Весенняя, а также в селах Михайловка, Раздольное и других.

Татьяна Шивыдкина, заместитель директора департамента лицензирования и торговли Приморского края: «На сегодняшний день этим предприятием закуплены у местных производителей овощи, такие, как картофель, лук, морковь, капуста. Цены, которые реализует данное предприятие, зачастую бывают в 2 раза ниже среднерыночных».

Так, уже в следующем году в поселке Новый заработает оптово-распределительный центр. Именно он позволит решить вопросы, связанные с хранением и реализацией продукции, а значит — цены для приморцев станут еще доступнее.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]