Колесо обозрения, банк в стиле Гауди и террасы в бухте Лазурная - новые проекты Владивостока

Пять новых проектов рассмотрели в администрации Владивостока на заседании Градостроительного совета под руководством советника главы города Анатолия Мельника.

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, первый - проект многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями, торговым центром и паркингом на Океанском проспекте, 85А - эксперты в целом не одобрили и отправили его на доработку. Специалистов смутило недостаточное количество парковочных мест и отсутствие озеленения. Застройщик предусмотрел всего 111 машиномест, в то время как квартир в доме будет более 300. Некоторые архитекторы отметили, что строительство дома повлечет за собой дополнительную нагрузку на автомобильную магистраль по Океанскому проспекту, которая и без того загружена. Все высказались, что подобный проект вызовет массу протестов со стороны жителей соседних домов. На что автор проекта, архитектор Дмитрий Голубенко аргументировал, что в доме предусмотрено вертикальное озеленение и детская площадка на крыше. Отметим, что разрешения на строительство у заказчика нет – проект еще проходит комиссии по вопросу отклонений от предельных параметров.

Вторая архитектурная идея – четырехэтажный спортивно-оздоровительный комплекс, входящий в состав жилого комплекса «Невельской» на улице Невельского, 1а, - также вызвала критические оценки экспертов, главным образом, потому, что заказчик объекта не представил полную информацию об архитектурных особенностях объекта. «Непонятно, как ваше здание будет вписываться в архитектурную застройку этого места. К тому же фасад сильно проигрывает визуально двум соседним новостройкам ЖК «Невельского», - отметил председатель градсовета Анатолий Мельник. Принято решение обсудить проект на следующем заседании совета - при наличии всех необходимых документов.

Следующий проект – концепция благоустройства нескольких участков второго пляжа на берегу бухты Лазурной. Эскизы разработала проектная группа «Атриум». В них есть мощеная дорожка с видами на море, нарисованы видовые площадки, парковки и террасы с бассейном. Преобладают деревянные экологичные материалы, сборные конструкции и несколько капитальных строений.

Резко отрицательно о проекте высказался заслуженный архитектор Валентин Аникеев, призвав всех собравшихся «спасать Шамору». Эксперты согласились, что одним проектом невозможно навести порядок на побережье бухты в целом. И что требуется комплексный единый подход к благоустройству этого места. А заказчику стройки посоветовали связаться с другими собственниками пляжей и разработать совместный эскиз.

«Попыткой подражать Гауди», «пряничным домиком» и «яйцом Фаберже» назвали эксперты проект реконструкции здания Дальневосточного ГУ Банка России на Океанском проспекте, 34. Проект разрабатывала архитектор Руслана Ильинская. На ее счету несколько зданий во Владивостоке, которые отличаются необычными формами и деталями. Этот проект вызвал, пожалуй, наиболее сильные споры среди экспертов градсовета. Многие подчеркнули, что банк России не может выглядеть таким образом. А депутат Елена Новицкая напомнила о финансовой составляющей: «Я считаю, что проект слишком дорогой. Реконструкция будет проводиться на деньги налогоплательщиков, в то время, как такие архитектурные изыски влекут удорожание».

Одобрил проект архитектор Дмитрий Батищев, отметив, что Руслана Ильинская всегда работает в таком стиле и проектирует интересные, оригинальные, необычные для города здания. Градостроительный совет порекомендовал немного упростить фасад и доработать эскизы.

Последним проектом стало колесо обозрения высотой 50 метров на 18 кабин. Инвестор - компания ООО "Парк Проект" (г. Пермь) - предлагает разместить его на верхней площадке над Спортивной набережной. Место выбрано именно потому, что "оттуда открываются шикарные виды". В подтверждение своих слов инициатор проекта продемонстрировал экспертам видео, снятое квадрокоптером с высоты 50 метров.

Концепцию такого большого колеса обозрения для Владивостока эксперты назвали в целом удачной. Но посоветовали пересмотреть место для его размещения. Планируемая площадка могла бы использоваться для городских концертов, выставок, колесо там не впишется.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]