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В личном подсобном хозяйстве Приморья из-за анемии лошадей введен карантин

В личном подсобном хозяйстве Приморья из-за анемии лошадей введен карантин

Фото: primorsky.ru

В селе Богуславка Пограничного района из-за инфекционной анемии лошадей в личном подсобном хозяйстве введен режим карантина. Ветеринары проводят исследование крови животных.

Как сообщили в администрации края, специалисты проводят комплекс оздоровительных мер. Отбирают кровь у животных. В личном подсобном хозяйстве размещен карантинный пост, проводится дезинфекция. Карантин в поголовье будет снят после получения двух отрицательных проб.

Анемия лошадей - не опасное заболевание для людей. Для выявления больных животных  необходимо ежегодно  исследовать кровь.

Государственная ветеринарная инспекция напоминает, что при подозрении на заболевание лошадей, необходимо в течение 24 часов сообщить специалистам госветслужбы по телефону: 8 (423) 241-14-37, электронная почта: uprvet@primorsky.ru.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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